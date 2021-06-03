واشنطن تفرض رسوما جمركية على 6 دول بسبب الضرائب الرقمية

2021/06/03 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، رسوماً جمركية 25%، على واردات بأكثر من ملياري دولار من 6 دول بسبب ضرائب تفرضها على الخدمات الرقمية، لكنها علقت العمل بها، لإتاحة وقت لاستمرار المفاوضات الدولية حول الضرائب.

وقال مكتب ممثلة التجارة الأمريكية إنه أقر الرسوم التي تهدد بها بلاده على سلع من بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، والهند، والنمسا، بعد تحقيق، خلص إلى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد الشركات الأمريكية.

ونشر المكتب قوائم واردات من الدول الست التي ستواجه رسوماً، إذا لم تسفر المفاوضات الدولية على الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض ضرائب أحادية الجانب، على الخدمات الرقمية.

وتؤكد الخطوة التهديد الأمريكي بالرد، بينما يستعد الزعماء الماليون في دول مجموعة السبع للاجتماع في لندن الجمعة والسبت، لبحث وضع المفاوضات الضريبية بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا، ومقترحاً أمريكياً لفرض حد أدنى عالمي، لضريبة الشركات.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، إنها تركز على حل متعدد الأطراف للضرائب الرقمية وغيرها من قضايا الضرائب الدولية، وأنها ملتزمة بالتوافق من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفاوضات مجموعة العشرين.

وأضافت قائلةً: “تحركات اليوم تتيح وقتاً لتواصل المفاوضات التقدم، مع الحفاظ على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر، في المستقبل”.

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