2021/06/03 | 09:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران قيمة صادراتها من المنتوجات الزراعية والمواد الغذائية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال مدير منظمة ترويج التجارة الإيرانية (TPO) فرزاد بلتان، وفق وكالة مهر للأنباء، إن بلاده صدرت ما قيمته 11 مليار دولار من المنتجات الزراعية والغذائية إلى العراق في السنوات الخمس الماضية ، منها 3.7 مليار دولار قيمة تصدير الفاكهة الطازجة إلى هذا البلد المجاور.

وأضاف أن المنتجات الزراعية والغذائية، بما فيها الفواكه الطازجة والصناعات التحويلية ومنتجات الألبان والمعجنات والشوكولاتة والحبوب والمنتجات الحيوانية والمكسرات المجففة والأدوية، شكلت نحو 30 في المئة من إجمالي الصادرات الإيرانية إلى العراق من 2016 إلى 2020.

والسبت، قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديه إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أردكانيان قال إن المبالغ ستخصص لشراء لقاحات من منظمة الصحة العالمية، ضمن ألية كوفاكس الدولية.

ولم يصدر تأكيد من المسؤولين العراقيين بشأن هذه التصريحات.

PUKmedia / عن الحرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تصدر 11 مليار دولار من المنتجات للعراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تصدر 11 مليار دولار من المنتجات للعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).