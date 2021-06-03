مفهوم التنمية وأهميتها في تقدم وتطور الشعوب - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الاقتصاد العراقي يعاني من أزمات عميقة وشاملة وهذه الأزمات بحاجة إلى إصلاحات تنموية مستدامة لأن التنمية تعتبر استكمال بناء وتطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تستند في نموها الموضوعي على الثروات الطبيعية المتوفرة في البلد وضرورة تأهيلها للمساهمة في تعديل تركيب الصادرات العراقية في الميزان التجاري وتشكيل العلاقة السليمة بين الصناعة والزراعة.



ومفهوم التنمية الاقتصادية يعتبر من أهم المفاهي ......





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