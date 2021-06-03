رئيسة أولمبياد طوكيو تستبعد تأجيل الألعاب

2021/06/03 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استبعدت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء أو تأجيل الألعاب رغم الشكوك بين المدن المضيفة والعاملين في المجال الطبي بشأن إمكانية إقامة الحدث الرياضي.وقالت هاشيموتو في مقابلة نشرتها صحيفة نيكان سبورتس اليوم الخميس: “لا يمكننا التأجيل مرة أخرى”.وذكرت صحيفة “أساهي” إلى أنه من المرجح أن يدعو يوشيهيدي سوجا […]

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