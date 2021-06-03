لجنة الأمر الديواني 62: مقدار الهدر بملف الكهرباء بلغ 8 مليار دولار

2021/06/03 | 09:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي،إنَّ الهدر بمبلغ الكهرباء تجاوز 8 مليارات دولار، بينما كشف عن إحالة أكثر من 56 ملفاً على هيئة النزاهة بناء على تقرير لجنة الأمر الديواني 62.

وذكر الكعبي في تصريح صحفي أنَّ “لجنة الأمر النيابي 62 التي تشكلت بقرار من مجلس النواب وبرئاسة النائب الأول للرئيس وبعضوية لجان الطاقة والنزاهة والقانونية والخدمات النيابية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بملفات وعقود الكهرباء للأعوام بين (2020-2006) عرضت تقريراً تضمن أرقاماً دقيقة تخص عمل وزارة الكهرباء بشكل واضح وشفاف وبمعلومات دقيقة والتي أيدتها الرقابة المالية وهيئة النزاهة”.

وأضاف أنَّ “وزير الكهرباء طلب من مجلسي الوزراء والنواب مناقشة تقرير اللجنة الذي كشف عن هدر بالوزارة تجاوز 8 مليارات دولار، والأمر لم يتوقف على الهدر بل كان هناك طريقة وستراتيجية غير صحيحة وغير فعالة في إدارة ملف الطاقة العراقي وهو ما أيدته التقارير المحلية والدولية والمختصون بملف الطاقة”.

ولفت إلى أنَّ “التحقيقات ترتبت عليها خطوات تضمنت إحالة أكثر من 56 ملفاً على هيئة النزاهة بناء على تقرير لجنة الأمر الديواني 62، وأيضاً تم التحقيق والتدقيق بـ 36 ملفاً أحيلت على قاضي التحقيق والمحاكم المختصة وهناك 5 دعاوى ما زال التحقيق فيها مستمراً “.وأشار إلى أنَّ “وزير الكهرباء فتح أروقة الوزارة حتى ساعات متأخرة من الليل أمام لجنة الأمر.

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