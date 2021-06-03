2021/06/03 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط 8 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة من قبل تحريات جمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن كوادرها في “قسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 8 شاحنات محملة بمواد مخالفة بجمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

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