العمل تعلن عن أستعدادها لإطلاق استمارة البيان السنوي

2021/06/03 | 10:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والشؤن الاجتماعية، اليوم الخميس، مساعيها لإنجاز خطة إصلاحية لبرنامجين فيما أعلنت عن استعدادها لإطلاق استمارة البيان السنوي الإلكتروني.وقالت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم في تصريح صحفي، إنَّ “الوزارة أكدت مساعيها لإنجاز خطة إصلاحية لبرنامجي الحماية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للعاطلين”.وأضافت أن”الاجتماعات مستمرَّة مع اللجنة الخاصة […]

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