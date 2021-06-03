2021/06/03 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس، (3 حزيران 2021).بغداد – بورصة الكفاح 149,150 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 148,500 149,500 ———————————————— البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار أسعار صرف الدولار في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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