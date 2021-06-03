​​​​​​​نائب يتحدث عن تكرار الاغتيالات والتحشيدات الأمنية استعدادا للانتخابات

2021/06/03 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الخميس، أن الوضع العراقي العام غير ملائم لإجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الاول.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "إجراء انتخابات نزيهة وشفافة أمر ستراتيجي لمستقبل العملية السياسية في العراق لتجاوز كل الاخطاء"، مؤكدا أن "الواقع الراهن يفرض معطيات مهمة ابرزها عدم ملاءمة الاجواء لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الاول القادم".

واضاف همزة انه "ليس لديه اي معلومات تتحدث عن نية تأجيل الانتخابات في تشرين الاول، ولكن هناك أسباب تدفعنا للتأكيد بأن الاجواء غير ملائمة والتي من ابرزها التحشدات الامنية وتكرار الاغتيالات السياسية وانفلات السلاح، فضلاً عن الوضع الصحي والخروقات المتكررة كلها عوامل تؤكد بان اجراءات انتخابات نزيهة وشفافة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد".

واشار الى انه "بدون تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية وتحقيق الامن الانتخابي لايمكن ان تكون هناك انتخابات تدفع الى التغيير واعطاء حرية كاملة للناخبين في اختيار ممثليهم في الدورة النيابية القادمة".

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