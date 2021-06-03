يار الله والناتو يؤكدان أهمية توسيع عمل البعثة في مفاصل المؤسسة العسكرية

2021/06/03 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت رئاسة أركان الجيش والناتو،اليوم الخميس، أهمية توسيع عمل البعثة في مفاصل المؤسسة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل في مكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق والوفد المرافق له بحضور مستشار رئيس الوزراء والمفتش العسكري العام ومدير التدريب العسكري".

وأضافت أن "اللقاء تناول مناقشة دعم بعثة الناتو للقوات العراقية على مستوى التدريب وكسب الخبرات والمشورة"، لافتاً الى أن "الجانبين أكدا على أهمية توسيع عمل البعثة في مفاصل المؤسسة العسكرية ورفع قدرات قواتنا الأمنية".

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