اليوم.. مباراتان في انطلاق ربع نهائي بطولة كأس العراق

2021/06/03 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتنطلقُ بعد ظهر اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كـأس العراق بكرة القدم، باقامة مباراتين تجمع الاولى فريقي الزوراء والحدود في ملعب الشعب الدولي، بينما يلتقي في الثانية فريق الكرخ وضيفه نفط البصرة في ملعب الساحر احمد راضي.ويسعى الزوراء الى تحقيق الفوز ومواصلة رحلته نحو المباراة النهائية، وهو يعول على عامل الخبرة في كسب نتيجة اللقاء على الرغم من الغيابات العديدة عن صفوفه وهم حارس المرمى جلال حسن وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد وحسين علي وعلاء عبد الزهرة، بسبب التحاقهم بالمنتخب الوطني المشارك بالتصفيات الآسيوية، إضافة إلى الموريتاني الحسن حوابيب المتواجد مع منتخب بلاده، فضلاً عن غياب نجم شوان ومحمد عبد الكريم بداعي الإصابة، فيما يطمح فريق الحدود الى دخول التاريخ من خلال الإطاحة بالزوراء العريق ونيل بطاقة الترشح للمربع الذهبي.وفي لقاء الكرخ أمام نفط البصرة، يعول فريق الكناري على عامل الأرض الذي أعطى للاعبيه الحظوة الأكبر واليد الطولى في كسب النقاط الثلاث،بالإضافة الى تسلحه بالروح المعنوية العالية لاسيما بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز .ويلعب غداً ضمن الدور ربع النهائي زاخو ونظيره القوة الجوية والميناء يواجه الشرطة.

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