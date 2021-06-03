وتابع: “في النهاية تقرر أنه لا ينبغي القيام باستضافة البطولة من أجل قضية تتعلق بالصحة، وهو أمر منطقي، والنتيجة هي أننا سنذهب إلى البرازيل”.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه بالرغم من “كل ما قيل، بالتأكيد الوضع هو نفسه، أسوأ أو أفضل قليلاً منا، سيكون من الصعب جداً استيعاب القرار”.
وأوضح أنه ما زالت لديهم “شكوك” حول مكان إقامتهم خلال البطولة.
وقال أيضاً: “نحن نواجه هذا الوضع الجديد الذي لا يزال مقلقاً، لأنه بصراحة ليس المكان المثالي”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الأرجنتين لم تفكر أبداً في إمكانية رفض اللعب في البرازيل.
واستطرد: “من لا يريد اللعب يحق له ذلك بشكل تام، لكننا لم نطرح هذا الاحتمال مطلقاً، إنه شيء موجود وعلينا مواجهته في غضون أيام قليلة، نحن في ظل عدم اليقين والقلق، مثل أي شخص آخر، لنرى كيف سوف يتطور” الأمر.
وستبدأ بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل في 13 يونيو (حزيران) وستنتهي في 10 يوليو (تموز).
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الأرجنتين: البرازيل ليست المكان المثالي لإقامة كوبا أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الأرجنتين: البرازيل ليست المكان المثالي لإقامة كوبا أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).