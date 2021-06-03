مدرب الأرجنتين: البرازيل ليست المكان المثالي لإقامة كوبا أمريكا

2021/06/03 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن البرازيل “ليست المكان المثالي” لإقامة بطولة كوبا أمريكا، لأنه يعتبر أن الوضع الوبائي فيها مشابهاً للحال في بلاده، التي تخلت عن تنظيم البطولة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وفي مؤتمر صحافي، قال سكالوني: “تحدثوا لفترة طويلة عن المشكلات التي نواجهها كدولة والجهود التي تبذلها الحكومة والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى يمكن لعب البطولة في الأرجنتين”.

وتابع: “في النهاية تقرر أنه لا ينبغي القيام باستضافة البطولة من أجل قضية تتعلق بالصحة، وهو أمر منطقي، والنتيجة هي أننا سنذهب إلى البرازيل”.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه بالرغم من “كل ما قيل، بالتأكيد الوضع هو نفسه، أسوأ أو أفضل قليلاً منا، سيكون من الصعب جداً استيعاب القرار”.

وأوضح أنه ما زالت لديهم “شكوك” حول مكان إقامتهم خلال البطولة.

وقال أيضاً: “نحن نواجه هذا الوضع الجديد الذي لا يزال مقلقاً، لأنه بصراحة ليس المكان المثالي”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الأرجنتين لم تفكر أبداً في إمكانية رفض اللعب في البرازيل.

واستطرد: “من لا يريد اللعب يحق له ذلك بشكل تام، لكننا لم نطرح هذا الاحتمال مطلقاً، إنه شيء موجود وعلينا مواجهته في غضون أيام قليلة، نحن في ظل عدم اليقين والقلق، مثل أي شخص آخر، لنرى كيف سوف يتطور” الأمر.

وستبدأ بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل في 13 يونيو (حزيران) وستنتهي في 10 يوليو (تموز).

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