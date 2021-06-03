المالية النيابية: الاسبوع المقبل قد يشهد اتفاق اربيل وبغداد بشأن الموازنة

2021/06/03 | 10:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية تقارب وجهات النظر في حكومة اقليم كورجدستات والحكومة الاتحادية للاتفاق على آلية تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia،، ان وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم عاد الى اربيل ، مشيرا الى انه وحسب ما اعلنه قوباد طالباني فإن هناك تقارب في وجهات النظر بين الجانبين وقريبان من الاتفاق بينهما.

واضاف النائب شيروان ميرزا انه يتوقع التوصل الاتفاق خلال الاسبوع المقبل، لافتا الى ان اللجنة ليس لديها معلومات عن اي زيارة اخرى لوفد الى كوردستان الى بغداد خلال الايام المقبلة.

PUKmedia / خاص

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