قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/06/03 | 10:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس، (3 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 149,150 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 148,500 149,500 ———————————————— البصرة / بورصة 149,300 —————————— اربيل / بورصة 149,325

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