2021/06/03 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في العراق.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “حالة الطقس ليوم غد الجمعة، ستكون في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحو مع بعض الغيوم..



إليك حالة الطقس حتى الاثنين المقبل المركز الخبري الوطني.

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