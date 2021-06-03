عندما يحتل مئات الآلاف من المواطنين الشوارع في البرازيل! - مرتضى العبيدي

2021/06/03 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي من شمال البلاد إلى جنوبها، وفي جميع أنحاء البرازيل، انتظمت يوم 29 ماي الجاري مظاهرات عارمة احتل خلالها المواطنون شوارع المدن البرازيلية الرئيسية للمطالبة برحيل حكومة الإبادة الجماعية لبولسونارو وموراو وجويديس (Mourã-;-o, Guedes Bolsonaro) ، دفاعا عن الحياة وعن حقوق الطبقة العاملة ، ضد هجمات رأس المال ، والخصخصة ، والتفويت في الملك العام، وتدمير البيئة، وضد القمع المسلط على شباب الأحزمة الفقيرة ......





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