الفائض المزعوم.. نبيل المرسومي

2021/06/03 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

بلغت الإيرادات النفطية المتحققة خلال الخمس شهور الأولى من هذا العام 26.249 مليار دولار أي نحو 38.061 ترليون دينار في حين ان الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2021 تبلغ 33.821 ترليون دينار للمدة ذاتها ( بعد حساب المتوسط الشهري وضربه في 5 ) وهذا يعني ان الفائض النقدي بين الإيرادات النفطية المتحققة والمقدرة يبلغ 4.240 ترليون دينار فقط وهذا الفائض ليس حقيقي وانما مضلل لأنه يذهب لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية الأجنبية .



واذا حصل فائض اكبر في الشهور القادمة من هذا العام فأنها ستذهب لتغطية جزء من عجز الموازنة الذي يصل الى 28.672 ترليون دينار

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