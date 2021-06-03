2021/06/03 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، كتابا الى مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي يتعلق بفئة من موظفي الكهرباء.وذكرت وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، أن “النائب محمد شياع السوداني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



توجيه مخاطبة برلمانية للكاظمي بخصوص فئة من موظفي الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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