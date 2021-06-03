وكالة الفضاء الامريكية : مهمتان جديدتان لاستكشاف كوكب الزهرة

2021/06/03 | 10:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء عن مهمتين استكشافيتين لكوكب الزهرة، أكثر كواكب المجموعة الشمسية حرّاً، لمحاولة تحسين فهم أسباب هذه “الأجواء الجهنمية” التي تمنع أي حياة فيما كوكب الأرض المجاور أهل بالحياة.وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المهمتين اللتين تحملان اسم “دافينتشي +” و”فيريتاس” ستقلعان “في الفترة بين […]

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