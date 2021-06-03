واشنطن تعرض 7 ملايين دولار لاعتقال زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب

2021/06/03 | 10:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلية مصفحة فرنسية ضمن قوة برخان تقوم بدورية في منطقة غورما في مالي، في 27 آذار/مارس 2019 © ا ف ب/ارشيف دافني بونوا واشنطن (أ ف ب) – عرضت الولايات المتّحدة الأربعاء مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” […]

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