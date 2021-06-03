2021/06/03 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة، أنها ضبطت مستندات تظهر هدراً كبيراً في المال العام في إحدى دوائر الصحة جنوبي البلاد، يُظهر شراء غسّالة وجهاز تنشيف خاصين بالأغراض الطبية بمبلغ يقدر بنحو 200 مليون دينار عراقي (نحو 140 ألف دولار).

وقالت الهيئة في بيان، أمس الأربعاء، إنها عثرت "على أوراق وأدلة تشير إلى عملية هدر مالي كبير في دائرة صحة محافظة المثنى جنوبي البلاد، تظهر شراء جهازين للغسل والتنشيف بمبالغ كبيرة جداً وغير منطقية".

واضافت الهيئة أنّ "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط مستندي صرف أموال في دائرة صحة المثنى، الأول كان لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه 99 مليون دينار عراقي سنه 2014 وإيداعه في المخازن دون استخدامه وتشغيله، ومستند الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز (نشافة) لجهاز الناظور نفسه كان بكلفة 99.5 مليون دينار".

وتابعت أن "التحقيقات الأوليَّة للفريق قادت إلى أن الجهازين لم يتم استخدامهما وأودعا في المخازن، كما تبين أن عمليات الشراء وطريقة خزن الأجهزة أدت إلى هدر بالمال العام، إذ تسبب ذلك باندثار الأجهزة، فضلاً عن فوات المصلحة المتمثلة بعدم استخدامها طيلة الفترة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة: صحة المثنى خصصت نحو 200 مليون دينار لشراء غسّالة ونشّافة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة: صحة المثنى خصصت نحو 200 مليون دينار لشراء غسّالة ونشّافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).