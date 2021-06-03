2021/06/03 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف) السابق، مُبيّنةً أنَّ الحكمين جاء على خلفيَّة عقدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضيَّة مطار النجف المركز الخبري الوطني.

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