درجال يؤكد حرص الوزارة على مشاركة شباب الإقليم في جميع الأنشطة الرياضية

2021/06/03 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن وشائج الأخوَّة مع محافظات إقليم كردسان وشبابها لم تنقطع أبداً، وبرامج الوزارة في الجانبين الشبابي والرياضي وصلت إلى أبعد نقطة وهي محط ترحيب ونحرص على استمرارها والمشاركة بأفضل صورة، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أربيل، ولقاء رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني .وقال درجال في بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" اللقاء شمل مناقشة ملفات الشباب والرياضة ومشاركة شباب الإقليم في الأنشطة الشبابية فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية".وأضاف درجال :" تمَّ التأكيد على أهمية تطوير التنسيق وتعزيز آفاق رحبة من التعاون بين الجهات المعنية في الإقليم ووزارة الشباب للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية".

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