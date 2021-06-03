2021/06/03 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الخميس، عن قرار صادر من وزارة التعليم باعادة الدوام الحضوري وإنهاء التعليم الالكتروني في العراق.وقال عضو اللجنة التربية رياض المسعودي، في تصريح خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تحسم جدلية دوام العام المقبل في الجامعات المركز الخبري الوطني.

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