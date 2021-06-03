النزاهة تكشف عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضيَّة مطار النجف

2021/06/03 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضيَّة مطار النجف، فيما أكدت صدور حكمين بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق، على خلفية خروقاتٍ بعقدين وهدر للمال العام.وقالت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين […]

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