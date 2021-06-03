2021/06/03 | 10:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بلا خدمات ولا وثائق".. "رايتس ووتش" تفتح ملف آلاف النازحين وتحدد ضعفاً حكومياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلا خدمات ولا وثائق".. "رايتس ووتش" تفتح ملف آلاف النازحين وتحدد ضعفاً حكومياً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلا خدمات ولا وثائق".. "رايتس ووتش" تفتح ملف آلاف النازحين وتحدد ضعفاً حكومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).