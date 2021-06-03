2021/06/03 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع الأم المالية والتوائم التسعة الذين أنجبتهم قبل شهر في المغرب بصحة جيدة لكنهم سيبقون تحت المراقبة خلال ما يقرب من شهرين، بحسب ما أعلنه مستشفى في الدار البيضاء الذي شهد هذه العملية الاستثنائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوائم التسعة في المغرب.. زيادة ملحوظة لوزنهم وتحديد موعد المغادرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوائم التسعة في المغرب.. زيادة ملحوظة لوزنهم وتحديد موعد المغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).