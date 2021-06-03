2021/06/03 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة محل موبايلات في بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة سرقت محل موبايلات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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