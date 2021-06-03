الرافدين يصرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2021/06/03 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.وذكر بيان للمصرف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المصرف صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية”.[…]

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