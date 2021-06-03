الشهرة حلم يراود آخر بائع غاز يغني ليسمع زبائنه في شوارع بغداد

2021/06/03 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,(أ ف ب) – يستيقظ أهالي حي الكرادة في بغداد كل صباح على صوت بائع قوارير الغاز منتظر عباس مرددا كلمات أغنية الفنان العراقي المعروف ياس خضر “رجع قلبي يحن”، وهو يحلم بأن يفتح له شغفه بالغناء أبواب الشهرة.هذا الشاب البالغ 22 عاماً هو آخر موزع غاز في بغداد يغنّي متنقلاً على عربة […]

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