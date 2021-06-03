الائتلاف المناهض لنتانياهو يكسب تأييد الحزب العربي و يأمل في الفوز بثقة البرلمان

2021/06/03 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم هذا الحزب العربي الاسرائيلي منصور عباس (يمين) وهو يوقع الاتفاق على ائتلاف حكومي مع يئير لبيد (يسار) ونفتالي بينيت (وسط) في رامات غان بالقرب من تل ابيب في 02 حزيران/يونيو 2021 © القائمة العربية الموحدة/اف ب – القدس (أ ف ب) – يأمل زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير […]

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