بعد ارتفاع الدولار.. أسعار كارتات تعبئة الرصيد ترتفع أيضاً - عاجل

2021/06/03 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

ارتفعت أسعار كارتات تعبئة الرصيد، اليوم الخميس، تزامناً مع ارتفاع أسعار بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أسعار كارتات تعبئة الرصيد شهدت اليوم، ارتفاعاً جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية".

وأضاف مراسلنا، أن "كارت تعبئة الرصيد فئة 10 آلاف، بلغ سعره 13 ألف دينار عراقي، أما الكارت فئة 5 آلاف، فقد بلغ سعر الشراء 6.750 دينار عراقي".

وسجلت بورصة الكفاح، اليوم الخميس، ارتفاعاً بأسعار بيع وشراء الدولار، اذ بلغت الـ 100 دولار، 149,150 ديناراً، اما السعر التقريبي في عموم الصيرفات فتراوح ما بين الـ 148,500 و 149,500.

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