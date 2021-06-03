زعامة 12 عاماً في خطر.. لابيد يشكل حكومة ائتلافية لإنهاء حكم نتنياهو

2021/06/03 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه تمكن من تشكيل ائتلاف واسع يضم اليمين والقوميين الإسرائيليين المؤيدين للمستوطنين بالإضافة إلى حزب فلسطيني للإطاحة بـ"بنيامين نتنياهو"، وإنهاء عهد رئيس الوزراء الأطول حكم في تاريخ البلاد .

أمام زعيم المعارضة وشركائه الآن ما لا يقل عن أسبوع قبل أن يصوت النواب لتأكيد حكومتهم، وهي الفترة التي من المتوقع أن يحاول خلالها نتنياهو وحزبه القيام بما في وسعهما لمنع ذلك، وإذا صدق البرلمان عليها ، فإن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستدخل التاريخ كونها أول حكومة تضم حزباً عربياً بعد منصور عباس، رئيس تجمع المحافظين .

سيشغل المليونير القومي اليميني نفتالي بينيت، 49 عامًا ، منصب رئيس الوزراء أولاً في اتفاقية تناوب ، مع تولي لابيد المنصب بعد عامين.

وقال بينيت لرئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، بعد أن أبلغ لابيد ريفلين عن تحالفهما: "بعون الله ، سنفعل معاً ما هو جيد لإسرائيل".

وأضاف: "سنعيد إسرائيل إلى المسار الصحيح".

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