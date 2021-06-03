توضيح من هيئة الاستثمار: متى تكون شقق بسماية متاحة للبيع مجددًا؟

2021/06/03 | 11:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت هيئة الاستثمار الوطنية، إن توقيت إعادة بيع شقق بسماية يشترط أن تكون متاحة من جديد بعد توقفها في وقت سابق لنفادها.

وذكرت رئيس الهيئة سهى النجار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "سبب توقف بيع شقق بسماية في وقت سابق يعود إلى نفاد الشقق في المجمع بسبب كمية الطلبات التي قدمت لشرائها"، مبينة أن "توقيت إعادة بيع الشقق يشترط أن تكون متاحة من جديد".

وبشأن الطريق الخاص ببسماية، أكدت النجار أن "الطريق ضُمن في موازنة 2021 وسوف ينفذ ضمن تخصيصات وزارة الإعمار والاسكان"، مشيرة إلى أن "هناك تنسيقًا بين الهيئة والوزارة بشأن الطريق والشركة بدأت بالعمل".

وعن منح فرص استثمارية، أكدت النجار أن "الهيئة تطبق آلية معينة عند منح الفرص الاستثمارية"، لافتة إلى أن "ذلك يكون عن طريق الإعلان عن طرح المشروع للاستثمار، وإحالته إلى لجنة مكونة من الجهة المالكة والجهة القطاعية وهيئة الاستثمار للتأكد من وجود منافسة وشفافية، وأن لا يقتصر على مستثمر معين".

وتابعت أن "مشكلة الاستثمار في العراق هي أن القانون لم يطبق سابقًا"، موضحة أن "منح الفرصة الاستثمارية يتوقف على الشفافية والمنافسة بعد إدخال الجهة المالكة والقطاعية".

وأشارت الى أن "الهيئة كانت سابقًا تمنح إجازات استثمارية دون الرجوع إلى الجهة المالكة أو القطاعية، حيث تمنح للمستثمر الذي يتوجه للجهة القطاعية والجهة المالكة للموافقة على الأرض وعلى التصميم"، موضحة أن "منح الإجازة حاليًا متوقف على موافقة جميع الجهات المذكورة ليتم بعد ذلك الإعلان عن المشروع الاستثماري وإحالته للمستثمر للمباشرة بالعمل فورًا دون الانتظار لسنوات بسبب عدم حصوله على الموافقات الرسمية".

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