2021/06/03 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بشبكة إرهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بشبكة إرهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بشبكة إرهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).