“تقدم” تنشر قائمة بأسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الخميس

2021/06/03 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” قائمة بأسعار صرف العملات الاجنبية في البلاد اليوم الخميس.

وفيما يلي قائمة بأسعار صرف العملات والمعادن:

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 42,105.0000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,83 دولار

100 باوند ⬅️ 141,50 دولار

100 دولار ⬅️ 861,50 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1897,06 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,03 دولار

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