اللَّحْظَّةُ الماركسيَّة - عبدالرزاق دحنون

2021/06/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون محاولة جعل كارل ماركس يتحدث لغة شعبية بسيطة مفهومة للجميع تُثير مشكلات لها أول وليس لها آخر، ولكنها محاولة ليست مستحيلة، فأنت تستطيع الآن في هذه اللحظة التاريخية أن تعكف على قراءته، وستكون سعيداً إذا استطعت فهمه، لذلك ستستعين بالذين ادعوا أنهم يقومون بتوضيحه وتفهيمه من خلال كتبهم وأبحاثهم ومحاضراتهم ولكنهم في الغالب ينتهون إلى تركك في متاهة بين نظريات وأفكار عسيرة الفهم والهضم على أدمغة بشرية تع ......





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