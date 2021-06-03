الأصولية الأصالة الحداثة - محمد علي سليمان

2021/06/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان على رأي هابرماس في كتاب " الفلسفة في زمن الإرهاب ": " يحوز الأصولي، المستشيط غضباً، والذي يلجأ إلى جملة عقائد لم تجبرها الحداثة لا على إبراز أي سيرورة تعلم للتأمل الذاتي، ولا على إظهار تمييز بين الدين والمعرفة العلمانية والسياسة، يحوز هذا الأصولي على مصداقية ما وذلك لكونه من مرجعية اختفت من الغرب ".



أي من مرجعية إسلامية تقليدية.



ويقول أيضاً " نحن نستخدم هذا الحكم _ الأصولية _ لوصف ذهنية خاصة ذات م ......





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