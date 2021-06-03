الاستخبارات تطيح بشبكة ارهابية مكونة من اربعة افراد في كركوك

2021/06/03 | 11:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بشبكة ارهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين كمجموعة ادارية تعمل داخل كركوك تقوم بتوفير احتياجات عصابات داعش الارهابية من مواد غذائية واجهزة اتصال وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل داعش […]

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