2021/06/03 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خام البصرة الخفيف اليوم الخميس، ارتفاعا تعدى الـ 71 دولارا.وسجلت اسعار خام البصرة الخفيف 71.17 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.41%، وارتفع الخام البصرة الثقيل المصدر لآسيا إلى 67.02 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار خام البصرة المركز الخبري الوطني.

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