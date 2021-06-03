عملت على توفير احتياجات داعش.. الاطاحة بشبكة ارهابية في كركوك

2021/06/03 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، الاطاحة بشبكة ارهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته السومرية نيوز انه "وفقا لمعلومات أستخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على اربعة ارهابيين كمجموعة ادارية تعمل داخل محافظة كركوك".

واضافت، أن "الارهابيين يقتصر عملهم على توفير احتياجات عصابات داعش الارهابية من مواد غذائية واجهزة اتصال وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل داعش بالاضافة الى نقل العناصر الارهابية داخل مدينة كركوك وخارجها".

واشارت الى أن "الارهابيين من ضمن المدرجين في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقًا للمادة الرابعة من قانون الارهاب".

ولفتت الخلية الى انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".

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