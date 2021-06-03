الصحة: اللقاحات المضادة لكورونا تعزز المناعة وتحمي من الفطر الأسود

2021/06/03 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة والبيئة المواطنين الى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مشيرة الى أن اللقاحات تعزز المناعة وتقي من مرض الفطر الأسود وغيرها من الامراض الخطيرة.

وشددت الوزارة على ضرورة اخذ اللقاحات واتباع إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة مبينة ان الفطر الأسود يصيب الانسان نتيجة تدهور جهازه المناعي خاصة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة صحة ذي قار الدكتور صدام الطويل إن مرض الفطر الأسود غير معد ولا ينتقل من شخص لأخر وان اغلب الحالات المسجلة مصابة بالأساس بكورونا مشيرا الى أن الإصابة به تكون نتيجة التعرض لعفن موجود في التربة أو السماد أو الفواكه والخضراوات المتحللة ويتأثر به بشكل خاص أصحاب مرض السكري والسرطان والامراض المزمنة.

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