صحة النجف تحدد أسباب تأخر إنجاز مشروع الفحص الدوائي

2021/06/03 | 11:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع - حيدر فرمان حددت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الخميس، أسباب تأخر انجاز مشروع الفحص الدوائي فيما أشارت الى وجود مساعٍ من وزارة الصحة والبيئة لدعم وتجهيز مركز الرقابة والفحص الدوائي بالاجهزة المطلوبة.وقال مدير صحة النجف رضوان الكندي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك مساعي من قبل وزارة الصحة لتخصيص مبالغ مالية من شركة كيماديا الدوائية لدعم المركز الرقابي والفحص الدوائي وتجهيزه بالاجهزة المطلوبة".وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت بعد المناشدات المتكررة إلى وزير الصحة وحضور وفد من الوزارة للاطلاع على احتياجات المركز، الذي سيقوم بمهام كبيرة بعد توفير جميع احتياجاته".من جهته أوضح مدير المركز فاضل السيلاوي، أن "هناك أسباباً عديدة أسهمت في عدم دخول المركز حتى الآن إلى الخدمة، رغم انجاز المشروع منذ عام 2010 وإتمام باقي المتطلبات له عام 2017".وتابع "كان من المفترض أن تستكمل بقية الأجهزة منذ عام 2018 بعد إحالة المشروع الى هيئة الاعمار، إلَّا أن ظروف البلد والأزمة الاقتصادية حالت دون اكماله بالتوقيتات المحددة".من جهته طالب نقيب الصيادلة حامد العلياوي في النجف الاشرف الجهات الحكومية، إلى "الاسراع بإكمال مشروع مركز الرقابة والفحص الدوائي في المحافظة"، مبيناً أن"جميع الادوية بحاجة إلى الفحص، وبسبب عدم اكمال المشروع، نضطر الى فحص الادوية في المركز الوطني في العاصمة بغداد".وأشار إلى أنه "في حال اكمال المشروع، سنقوم حتى بفحص أدوية القطاع الخاص في المستشفيات الاهلية والصيدليات وكذلك أدوية المذاخر"، مؤكداً أن "أغلب الادوية نعتمد فيها على فحص بلد المنشأ".

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