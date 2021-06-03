نائبة تدعو حزب الخضر الالماني لانقاذ بيئة اقليم كوردستان

2021/06/03 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت سلمى عمر النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، رسالة الى حزب الخضر الالماني، داعية الى منع الجيش التركي من تدمير بيئة اقليم كوردستان.

وجاء في نص الرسالة:

نيابة عن شعب كوردستان ونيابة عن جميع الاشجار التي حرقت وقطعت، ونيابة عن جميع الطيور الحيوانات التي دمرت اعشاشها ومخابئها، واحرقت صغارها، ادعوكم الى المساعدة لمنع الجيش التركي من تدمير بيئة كوردستان، واثارها ومواطنيها.

واضافت: ادعوكم الى عدم التغاضي عن تدمير غابات ومزارع وطننا، والذي يتسبب بمشاكل بيئية وصحية كبيرة مستقبلا، لذا ادعوكم بالاسراع في ارسال ممثل عنكم للمنطقة للاطلاع عن كثب لحجم الاضرار التي لحقت ببيئة كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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