قوباد طالباني يفتتح مشروع كهرباء كويه

2021/06/03 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس، مشروعا مهما للطاقة الكهربائية في قضاء كويه.

وقال طالباني في كلمة له بالمناسبة: ان توفير التيار الكهربائي من الخدمات الاساسية، لافتا الى مشاريع الكهرباء في اقليم كوردستان ليست بمستوى الطموح لحد الان.

واضاف: ان انهاء مشكلة توفير التيار الكهربائي يتطلب التنسيق بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مشيرا الى ان الاقليم ليس لديه مشكلة توفير الكهرباء، لكن المشكلة تكمن في التحويل والتوزيع لذا تحتاج حكومة اقليم كوردستان الى دعم القطاع الخاص.

وبين، وجود تجاوزات في قطاع الكهرباء وستتخذ حكومة اقليم كوردستان اجراءات مشددة، لافتا الى ان احدى المشاكل التي تمت مناقشتها في بغداد هي توفير التيار الكهربائي، وسبل التنسيق بين الجانبين لمعالجته.

واكد ان اقليم كوردستان قطع خطوات جيدة مع بغداد لتنفيذ قانون الموازنة المالية لعام 2021، ولن تبقى اية عقبات امام ارسال حصة الاقليم من الموازنة قريبا.

PUKmedia خاص

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