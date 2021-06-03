بي إم دبليو تعتزم بناء 360 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية في الصين

2021/06/03 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة بي أم دبليو الألمانية لصناعة السيارات لبناء 360 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية في الصين هذا العام، حيث تكثف الشركة جهودها للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وفقا لموقع "بلومبرغ".

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