تفكيك شبكة ارهابية في كركوك

2021/06/03 | 12:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية القبض على افراد شبكة ارهابية في محافظة كركوك.

وجاء في بيان للوكالة اليوم الخميس، انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كمجموعة إدارية تعمل داخل كركوك".

وأوضح أن "المجموعة الإرهابية تقوم بتوفير احتياجات عصابات داعش الإرهابية من مواد غذائية وأجهزة اتصال وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل داعش بالاضافة الى نقل العناصر الارهابية داخل مدينة كركوك وخارجها وهم من الإرهابيين المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب"، مشيرا الى انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصولياً".

PUKmedia / متابعة

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