"العمل الدولية": توقعات بتجاوز البطالة 200 مليون شخص عالمياً 2022.. وخطة للإنعاش

2021/06/03 | 12:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث أنه لن يكون هناك نمواً لفرص العمل كافياً لتعويض ما لحق يالأسواق من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير، بسبب تداعيات جائحة كورونا.جاء ذلك في تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية حول أزمة سوق العمل …

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