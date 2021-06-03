ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود والحفاظ على امدادات الانتاج

2021/06/03 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط العالمية لليوم الثالث، الخميس، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود، سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، في وقت يحافظ فيه كبار المنتجين على “انضباط الإمدادات”.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 71.75 … Readmore

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