روحاني: إحياء الاتفاق النووي يتطلب “إرادة” غير محصورة بحكومتي

2021/06/03 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أنّ التوصّل الى تفاهم مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي بحلول نهاية ولايته الرئاسية في آب/أغسطس، يحتاج الى توافر “إرادة” لا ترتبط حصراً بحكومته.وقال روحاني في كلمة تلفزيونية ألقاها خلال … Readmore

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